Белый дом увидел "заметный прогресс" контрнаступления на юге Украины

В Белом доме оценили, что украинские войска за последние дни достигли "заметного прогресса" против российских войск в своем контрнаступлении на юге Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом во время брифинга 1 сентября заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает AFP.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты наблюдали "заметное продвижение украинских вооруженных сил" к югу от Запорожья за последние 72 часа.

"Любой объективный наблюдатель этого контрнаступления не сможет отрицать... что они достигли прогресса", – заявил журналистам Кирби.

"Они достигли определенного успеха против этой второй линии российской обороны", – сказал он.

Отдельно он отреагировал на критику украинского контрнаступления, отметив, что критиковать партнера и друга, который пытается достичь прогресса в борьбе с насильственным режимом, "бесполезно".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью CNN заявил, что партнеры Украины знают реальную ситуацию с контрнаступательными действиями, а утверждение об их якобы медленных темпах обескураживают украинских военнослужащих.

Накануне глава МИД посоветовал критикам "медленного" контрнаступления "заткнуть рот" и самим отправиться на фронт в Украине.