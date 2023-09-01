Данилов о ВВК: Имена врачей-нарушителей и уклонистов обнародуют

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что имена врачей, которые выписывали фальшивые документы о непригодности к военной службе, и уклонистов, которым их выдавали, будут обнародованы, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

"Сейчас нет публичного акцента... Но если соответствующие органы докажут, что было совершено преступление, то все фамилии, имя, отчество всех этих врачей будет обязательно известно. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Давайте наберемся терпения и увидим результаты этой работы...

Дело в том, что они не утруждались... почти в 90% случаев (по оформлению инвалидности -ред.) был один и тот же диагноз... Все это будет подлежать проверке законным способом. Если человек действительно непригоден - ему нечего пугаться. Спокойно будет проведена документация, если вы находились в стационаре, до этого болели.

Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то надо просто посмотреть, что произошло, может вам нужна помощь".

Отвечая на вопрос, кто уполномочен проверить, как было анонсировано Офисом президента, все решения ВВК, начиная с 24 февраля 2022 года, по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями, Данилов сказал, что право проверять ВВК имеет Офис омбудсмена.

"Через две-три недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", - сказал Данилов.

Напомним, что накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что проверки ВВК его организация начала еще с октября 2022 года.

В то же время, как объясняют УП специалисты, причастные к формированию решения СНБО, согласно законодательству, омбудсмен проверяет деятельность ВЛК в контексте соблюдения прав человека, но не правомерность принятых комиссией решений.

Решением СНБО предусмотрено создание специальных рабочих групп при министерствах, других центральных органах исполнительной власти и областных военных администрациях по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности о признании непригодности к военной службе, принятых в период с 24 февраля 2022 года.

Соответствующие рабочие группы должны осуществить проверку правомерности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий, в частности проверить причинную связь заболеваний, травм, наличие подтверждающих медицинских документов, соответствующих результатов анализов, других документов на основании которых принято решение.

В случае выявления фактов установления лицу инвалидности (МСЭК) или признания военнообязанного непригодными/ограниченно годными (ВВК) безосновательно, рабочие группы должны инициировать их пересмотр в установленном порядке.

В отдельных случаях, при выявлении существенных нарушений при принятии решений (например определение статуса без каких-либо подтверждающих документов), рабочие группы должны информировать правоохранительные органы о наличии оснований для привлечения виновных в принятии неправильного решения и незаконной выдачи документов об инвалидности, к ответственности согласно законодательству.