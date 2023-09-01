Путин открыл школу в оккупированном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка
Российский диктатор Владимир Путин 1 сентября "открыл" по видеосвязи школу в оккупированном и разбомбленном россиянами Мариуполе. К диктатору показательно вывели ребенка, который поблагодарил за "заботу" о городе, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Meduza.
Путин 1 сентября принял участие в церемонии открытия школы в Мариуполе. Он сделал это по видеосвязи из Москвы.
Глава террористов в оккупированной Донецкой области Денис Пушилин вывел к камерам первоклассника, который сказал Путину "большое спасибо за то, что заботитесь о моем любимом городе Мариуполь".
Напомним:
- После начала полномасштабной войны с Украиной российская армия почти полностью разрушила Мариуполь. Город стал одним из символов сопротивления российской агрессии.