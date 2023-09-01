Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждали
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое было посвящено сугубо ситуации на передовой, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы государства в соцсетях.
"Сегодняшняя Ставка только о фронте.
Подробно — Харьковщина, Донбасс.
Подробно — юг: Запорожье, левый берег Херсонщины.
Подробно — эвакуация раненых.
Подробно — планы врага.
Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", — отметил президент.
Зеленский заслушал военных командующих и разведку. Примеры принятых решений президент не приводит.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский дал задачу производить оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.