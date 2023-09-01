Генштаб: За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов
За минувшие сутки российская армия нанесла 4 ракетных и 30 авиационных ударов, осуществила 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
За сутки на фронте состоялось 31 боевое столкновение. Российские военные вели безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, Курдюмовки, Северного, Красногоровки, Большой Новоселки Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника", — сказано в сводке.