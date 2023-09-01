Кадыров обратился к США с требованием снять санкции с его матери

Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров обратился к американским политикам с требованием снять санкции с его матери Аймани, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в видеообращении в Telegram, записанном в четверг, 31 августа.

"Мне быстрее, дон, давайте, дон, ответ, дон. Снимите санкции, дон. Быстро, дон. И а то, дон, то что вы ввели против санкции моей матери этого я вам не прощу, дон. Я пойду на все, дон" , — сказал Кадыров.

Так, сидя на качелях, глава Чечни требует снять санкции и одновременно угрожает уничтожить этих политиков.

Также Кадыров уточнил, что его мать никуда не выезжает и "занимается лишь благотворительностью".

Каким образом на неё повлияют санкции в этом случае, он не уточнил.

"Живёте, как лохи" , – отметил Кадыров, добавив, что американцы "должны всему миру".

Пост он заканчивает фразой "Необходимо давить эту штатовскую мерзость".

Также глава Чечни называет жителей США "быдлом" и угрожает забрать их машины.

Отметим, санкции США против матери Кадырова были введены 24 августа. Тогда же в санкционный список Минфина США были внесены еще 10 россиян и захваченный РФ международный детский центр "Артек" в оккупированном Крыму. Помимо Аймани Кадыровой, в списке оказались еще трое представителей Чеченской Республики: омбудсмен Мансур Солтаев, глава правительства Муслим Хучиев и командир спецназа имени Ахмата Кадырова МВД Чечни Замид Чалаев.

Напомним, по данным британской разведки, Рамзан Кадыров пытается укрепить свою репутацию сторонника президента РФ Владимира Путина, отправляя свои войска в Украину.