ГУР интригует новым заявлением о дальнобойном оружии украинского производства

В украинской разведке анонсировали новые высокоточные удары по РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что между Украиной и РФ существует огромное отличие в подходе к применению оружия. Украина, в частности, делает ставку на современность, технологичность и высокоточность.

"Это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину" , — сказал представитель украинской разведки.

Кроме того, Юсов признался, что Украина сейчас испытывает и другое оружие, кроме того, о котором сказали ранее президент Зеленский и секретарь СНБО Данилов. По его словам, эти средства поражения высокоточны и высокоэффективны.

"Результаты упомянутого средства и других, которые сейчас используются, хорошие и положительные. Можно сказать, что продолжение будет" , — отметил Юсов.

На вопрос о том, куда сможет доставать новое украинское дальнобойное оружие, представитель разведки ответил так:

"Давайте не будем сейчас облегчать задачу ГРУ ГШ, пусть они самостоятельно изучают все эти вещи. В любом случае речь идет о комбинировании методов, сил и средств. Думать, что если озвучено расстояние 700 километров, то они спрячутся на расстоянии 800 километров, или 1000 — для них точно нет никаких оснований".

Напомним, президент Владимир Зеленский дал задачу производить оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.

Как сообщалось, 31 августа глава государства сообщил об успешном применении украинского дальнобойного оружия, которое поразило цель на расстоянии 700 км.