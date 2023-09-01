Зеленский может принять участие в заседании ООН в Нью-Йорке: что известно

Президент Владимир Зеленский, вероятно, лично примет участие в заседании Совета безопасности ООН в сентябре, посвященном полномасштабной войне России против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в пятницу заявил постоянный представитель в ООН Албании, которая в сентябре председательствует в Совбезе, Ферит Ходжа.

Дипломат отметил, что заседание Совбеза, посвященное войне в Украине, запланированное на 20 сентября, будет председательствовать премьер-министр Албании Эди Рама.

"Могу почти подтвердить, хотя он меня это не зависит, что президент Зеленский будет присутствовать в Нью-Йорке. Это будет его первый визит в город, в ООН и первое участие в Совете безопасности ООН здесь", – сказал Ходжа.

Он уточнил, что на заседании Совбеза ООН 20 сентября ожидается представительство государств на высоком уровне, поскольку оно состоится во время так называемой недели высокого уровня Генассамблеи.

На заседании планируется обсудить последствия войны в Украине для мира, международного мира, собственно ООН и продовольственной безопасности, добавил албанский постпред.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Нью-Йорк в сентябре для участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

По данным СМИ, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может лично представить "формулу мира" – план из десяти пунктов, призванный завершить полномасштабное вторжение РФ в Украину.