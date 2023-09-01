Дания планирует увеличить помощь Украине до более чем 200 млн евро

Дания планирует увеличить помощь Украине на гражданские цели с 1,2 млрд до 1,5 млрд датских крон (более 200 млн евро), сообщает Европейская правда.

Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Дании в своем заявлении.

Такое предложение содержится в Законе о финансах на 2024 год.

"Основным приоритетом правительства является помощь Украине и украинскому населению. Именно поэтому в этом году мы снова выделяем рекордно большую сумму на гражданские усилия, чтобы мы могли продолжать важную поддержку и помощь в преодолении тяжелых последствий войны.

Восстановление Украины будет долгим, а потребности огромны", – прокомментировал министр по вопросам развития сотрудничества и глобальной климатической политики Дэн Йоргенсен.

Датская помощь должна, в частности, способствовать оказанию экстренной помощи жертвам войны и будет направлена на реконструкцию страны. Речь идет о помощи украинцам осуществить более экологичное и качественное восстановление критической инфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что правительство Дании взяло на себя особую ответственность за город Николаев и его восстановление по просьбе Украины.

В Николаеве Дания помогает обеспечить лучший доступ к воде и теплу, а также восстанавливать и отремонтировать жилые районы, школы и медицинские учреждения.

Напомним, в марте Дания и Николаевская область заключили меморандум об восстановлении.