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ОГП: Россияне обстреляли поселок в Белозерской громаде, погиб тракторист

ОГП: Россияне обстреляли поселок в Белозерской громаде, погиб тракторист
Фото: Facebook

В пятницу, 1 сентября, россияне, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области, погиб тракторист, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.
Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника".

Предистория:

  • 29 августа Россияне ранили 75-летнего мужчину в селе Ольговка на Херсонщине. Также на вражеской мине смертельно подорвался тракторист.
  • Во вторник Воины Вооруженных сил Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над зданиями в поселении Дачи, что сейчас является "серой зоной".

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