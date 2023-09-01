ОГП: Россияне обстреляли поселок в Белозерской громаде, погиб тракторист
В пятницу, 1 сентября, россияне, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области, погиб тракторист, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
"Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.
Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника".
Предистория:
- 29 августа Россияне ранили 75-летнего мужчину в селе Ольговка на Херсонщине. Также на вражеской мине смертельно подорвался тракторист.
- Во вторник Воины Вооруженных сил Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над зданиями в поселении Дачи, что сейчас является "серой зоной".