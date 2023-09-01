Евросоюз осудил "выборы" оккупантов на захваченных территориях Украины

Европейский союз осуждает проведение так называемых "выборов" оккупантов на захваченных территориях Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение спикера Евросоюза Петера Стано.

"Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных территориях Украины" , - говорится в сообщении.

По его словам, это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины.

Виновные будут наказаны

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск - это все Украина" , - написал Стано.

Он добавил, что все причастные к этому незаконному процессу будут привлечены к ответственности.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября в России пройдут выборы разного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Однако оккупанты хотят провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Британская разведка отмечала, что Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", поэтому планирует организовать фейковые "выборы" в тот же день, что и выборы в стране-агрессоре.

Отметим, что в конце мая в России были внесены изменения в закон, который, в частности, позволяет проводить "выборы" на оккупированных территориях.