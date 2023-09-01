В ВСУ предупредили о повторении массированных российских атак осенью и зимой

Россия готовится к новой волне ракетных атак осенью и зимой, сосредотачивая свои усилия на накоплении ракет для массированных ударов по городам Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Прямой".

Гуменюк подчеркнула, что Россия, вероятно, намерена повторить прошлогодние ракетные атаки на энергетические объектны, которые по-прежнему остаются приоритетными целями для врага.

"Очевидно, что они будут пытаться повторить прошлогодний террор… Они фактически накапливают ракетное вооружение. Потому что всем очевидно, что последние атаки более экономны. Они выглядят довольно скромно, по сравнению с тем, как роскошествовали враги по поводу ударов по нашей инфраструктуре" , — подчеркнула Гуменюк.

Спикер также отметила, что наблюдается изменение тактики обстрелов в поиске слабых мест в украинской ПВО.

"Все атаки, которые происходят сейчас, как правило, выглядят как подбор максимально эффективной тактики, потому что они используют и смешанный способ атаки с разными ракетами разного базирования, добавляя к этому еще дроны" , — пояснила Гуменюк.

Гуменюк указала на активность грузовой авиации, направляющейся из Тегерана в Москву, где, вероятно, перевозят компоненты для дронов, производство которых организовано на территории России. Кроме того, существует вероятность передачи Ираном партии беспилотников типа Shahed российским захватчикам.

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что россияне сейчас изучают энергетические объекты Украины, ищут их уязвимые места и расположение систем ПВО, чтобы затем выбрать оптимальные маршруты для пусков ракет и ударных дронов.