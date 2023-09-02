ISW: Россияне развернули "резервную армию", чтобы бросить силы на юг Украины

Российские военные развернули "резервную армию" для того, чтобы их подразделения из Луганской области передислоцировались "защищать" юг от продвигающегося вперед украинского контрнаступления, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Начальник Главного военного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что российские военные развернули части вновь созданной "резервной армии" (25-я общевойсковая армия), чтобы дать возможность подразделениям, которые сейчас находятся на передовой в Луганской области, передислоцироваться в сторону для защиты от украинского контрнаступления на юге Украины.

Специалисты ISW считают, что 25-я общевойсковая армия вряд ли будет боеспособной, учитывая ее поспешное развертывание.

Кроме этого, ISW сообщил, что оккупанты разочарованы российским контрбатарейным огнем вблизи Урожайного и вдоль линии Новомайорское-Новодонецкое-Керменчик. Кроме этого, российские солдаты, которые обороняются в этом районе, находятся в плохом физическом состоянии и в психологическом стрессе.

Также, по данным ISW, украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и достигли определенного прогресса 1 сентября. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска незначительно продвинулись на северо-запад от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ достигли успеха на направлении Новоданиловка-Новопокроповка (5-13 км к югу от Орехова) и на западе Запорожской области. Однако российские источники утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Роботино (10 км к югу от Орехова) и Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

В то же время, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 1 июля заявил, что США увидели значительный прогресс Украины в "запорожском районе" (вероятно, имеется в виду западное направление Запорожской области) за последние 72 часа и что украинские силы достигли определенного успеха на "второй линии российской обороны" на юге Украины. Кирби также заявил, что анонимная критика официальных лиц в США прогресса украинского контрнаступления не полезна.

Ключевые выводы ISW за 1 сентября: