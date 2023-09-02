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Власть готовит замену руководителей Минобороны и Минкультуры − источники

Власть готовит замену руководителей Минобороны и Минкультуры − источники
Фото: Юлия Федив Wikipedia

В команде президента обсуждают, что на следующей неделе в Кабмине может произойти два назначения − министра обороны и министра культуры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники УП во власти.

По данным источников УП, планируется, что президент внесет в Раду предложение на увольнение министра обороны Алексея Резникова и предложит нового министра обороны − нынешнего главу ФГИУ Рустема Умерова.

Кроме этого, парламент может назначить нового министра культуры и информационной политики.

Потенциальной кандидаткой на эту позицию источники УП называют Юлию Федив, которая возглавляла Украинский культурный фонд.

Для справки: Юлия Федив в 2018-2021 годах возглавляла "Украинский культурный фонд".

В сентябре 2021 года Федив сообщила, что против нее возбуждено уголовное производство.

1 июля 2021 года − 1 июня 2022 года была директором директора ОО "Общественное телевидение".

Предистория:

  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.
  • 19 августа Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.
  • Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова 23 августа заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.
  • 28 августа Резников рассказал, что обсуждал с президентом возможности перехода на другую должность, но решение должен принять сам Владимир Зеленский.
  • 27 июля парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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