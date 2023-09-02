Власть готовит замену руководителей Минобороны и Минкультуры − источники

В команде президента обсуждают, что на следующей неделе в Кабмине может произойти два назначения − министра обороны и министра культуры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники УП во власти.

По данным источников УП, планируется, что президент внесет в Раду предложение на увольнение министра обороны Алексея Резникова и предложит нового министра обороны − нынешнего главу ФГИУ Рустема Умерова.

Кроме этого, парламент может назначить нового министра культуры и информационной политики.

Потенциальной кандидаткой на эту позицию источники УП называют Юлию Федив, которая возглавляла Украинский культурный фонд.

Для справки: Юлия Федив в 2018-2021 годах возглавляла "Украинский культурный фонд".

В сентябре 2021 года Федив сообщила, что против нее возбуждено уголовное производство.

1 июля 2021 года − 1 июня 2022 года была директором директора ОО "Общественное телевидение".

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