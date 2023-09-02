Генштаб: ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и 30 артсистем врага
С начала вторжения оккупанты потеряли по меньшей мере 264 060 бойцов, сообщает Деловая столица.
В Генштабе обновили данные по потерям врага.
Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили:
- личного состава – около 264 060 (+570) человек,
- танков ‒ 4471 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8 637 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 5 560 (+30) ед,
- РСЗО – 736 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 501 (+1) ед,
- самолетов – 315 ед,
- вертолетов – 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12),
- крылатые ракеты ‒ 1 447 (+2),
- корабли /катера ‒ 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 043 (+34) ед,
- специальная техника – 835 (+4).
Данные уточняются.