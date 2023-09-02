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Генштаб: ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и 30 артсистем врага

Генштаб: ВСУ уничтожили еще 570 оккупантов и 30 артсистем врага
Фото: wikimedia.org

С начала вторжения оккупанты потеряли по меньшей мере 264 060 бойцов, сообщает Деловая столица.

В Генштабе обновили данные по потерям врага.

Общие боевые потери противника с начала войны ориентировочно составили:

  • личного состава – около 264 060 (+570) человек,
  • танков ‒ 4471 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8 637 (+24) ед,
  • артиллерийских систем – 5 560 (+30) ед,
  • РСЗО – 736 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 501 (+1) ед,
  • самолетов – 315 ед,
  • вертолетов – 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 433 (+12),
  • крылатые ракеты ‒ 1 447 (+2),
  • корабли /катера ‒ 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 043 (+34) ед,
  • специальная техника – 835 (+4).

Данные уточняются.

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