ВСУ показали, как из "Стингера" сбили российскую ракету в Киевской области

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев поблагодарил военных, которые на днях сбили российскую крылатую ракету в Киевской области, а также обнародовал видео ее сбития, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Наев в Facebook.

В видео обнародовано сбитие ракеты Х-101 РФ, которую сбили с переносного комплекса "Стингер".

"Последствия ее попадания были бы ужасными как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры".