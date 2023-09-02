ОГА: Россияне ночью обстреляли Херсон, пострадали два человека

Российские оккупанты ночью на 2 сентября обстреляли Херсон, из-за чего пожилая женщина получила травмы, а еще один человек в больнице, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

В результате ночной атаки пострадала 69-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс.

Также травмирован мужчина 49 лет. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.