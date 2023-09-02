Шольц заявил, что вопрос атомной энергии в Германии закрыт

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возвращение к использованию в стране атомной энергии невозможно, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Tagesschau.

После новых призывов Свободной демократической партии (СДП) и "Альтернативы для Германии" (АдГ) по дальнейшему использованию атомной энергии, канцлер Олаф Шольц объявил дебаты завершенными.

"Ядерная энергетика закончилась. Она больше не используется в Германии", – сказал политик СДПГ в интервью Deutschlandfunk, ссылаясь на законодательные решения.

"Вопрос ядерной энергетики – это дохлая лошадь в Германии", – добавил он.

С окончанием использования начался демонтаж ядерных реакторов. Если бы кто-то захотел построить новые атомные электростанции, "это заняло бы 15 лет, и вам пришлось бы потратить от 15 до 20 миллиардов евро на единицу", сказал Шольц.

СвДП ранее призывала прекратить демонтаж атомных электростанций, а АдГ даже призвала к строительству новых реакторов.

По сообщению СМИ, ведущие экономисты Германии призывают федеральное правительство к постоянному снижению высоких цен на энергоносители.

"Решительное расширение возобновляемых источников энергии – это правильно, но этого недостаточно. Германия должна позиционировать себя шире. Это включает возвращение к ядерной энергетике, исследование новых видов энергии, таких как термоядерная энергия и внутренняя добыча сланцевого газа", – заявил президент Института Ifo Клеменс Фюст.

Окончательно генерация атомных станций в Германии прекращена 15 апреля 2023 года, а последовательная политика отказа от атомной энергетики объяснена как потребность в "гарантии высокого уровня энергетической безопасности" страны.

Как сообщалось, половина немцев считают, что Германия в ближайшие десятилетия может потерять статус одной из ведущих экономик мира.

76% представителей бизнеса соглашаются с предположениями, что высокие цены на энергоносители будут способствовать деиндустриализации Германии.