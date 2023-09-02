WP: Twitter Маска сыграл важную роль в распространении российской пропаганды

Исследование, опубликованное на этой неделе Европейской комиссией, показало, что X (бывший Twitter) Илона Маска сыграл важную роль в том, что российская пропаганда об Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Washington Post.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства крупнейших социальных сетей, в частности Meta, противодействовать российской пропаганде, российская дезинформация против Украины процветает.

Разрешение на безграничное распространение дезинформации и языка вражды нарушало бы Закон о цифровых услугах, закон ЕС о социальных сетях, если бы он вступил в силу в прошлом году, говорится в заключении исследования, которое длилось год.

"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, ориентированных на Кремль, существенно выросли по всей Европе", – говорится в исследовании.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще больше выросли в первой половине 2023 года, в частности, из-за разрушения стандартов безопасности Twitter", – добавляют эксперты.

ЕС применил гораздо более агрессивный регуляторный подход к поддерживаемой правительством дезинформации, чем Соединенные Штаты.

Закон о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от них оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения худшего с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.

Исследование было проведено некоммерческой аналитической группой Reset, которая выступает за усиление надзора за цифровыми платформами.

Не имея полного доступа к данным, которыми владеют компании, – данным, которые должны быть более доступными согласно новому закону, – Reset полагалась на публичную информацию, такую как количество взаимодействий с проблемным контентом от людей, которые не следили за разместившим его аккаунтом.

Исследование показало, что X Маска не был единственным, кто не смог остановить распространение российской пропаганды. Instagram, Telegram и Facebook также подверглись критике.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон встречался с владельцем Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском, который приобрел соцсеть в прошлом году.

Больше всего внимания приковано именно к Twitter, поскольку его новый владелец изменил много правил по регулированию контента, в том числе и вопреки новым правилам ЕС.

Ранее после угроз заблокировать соцсеть Маск согласился с тем, что Twitter пройдет "стресс-тест" Акта о цифровых услугах, чтобы выяснить, будет ли платформа соответствовать стандартам ЕС, хотя его результаты не будут публичными.