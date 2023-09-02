Российские хоккеисты ЦСКА вышли на лед с символом Z и в форме со знаками военизированных формирований оккупантов, которые воюют в Украине, сообщает Украинская правда.

Об сообщает ЦСКА.

В ЦСКА сообщили, что предыгровую раскатку провели "в специальной форме".

"Она посвящена доблестным бойцам из военной организации "Эспаньола", которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.

"Эспаньола" - уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России"

Символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир террористического батальона с позывным "Испанец".

Справка: По данным издания "Черта", батальон "Эспаньола" связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и "Единой Россией".