Россияне заявили о сбитии беспилотников над Черным морем

Ночью 4 сентября россияне заявили, что их ПВО сбила дроны "над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области".﻿ Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

"Сегодня около 1.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" , – говорится в сообщении.

В российском Минобороны заявили, что "дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области".