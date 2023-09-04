Генштаб: За сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по оккупантам

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам врага и 9 – по районам скопления россиян.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 сентября.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 78 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелочной Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополи, Дворичанское, Берестово, Колодязное, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Богдановки, Клищиевки, Белой Горы, Озаряновки, Курдюмовки, Северного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Невельское, Карловка, Авдеевка, Тонечко, Первомайское, Северное, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 10 населенным пунктам.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам.

На Херсонском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Антоновки, Николаевки и Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Никольское, Дмитровка, Николаевка, Белозерка Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.