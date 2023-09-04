ВСУ за сутки уничтожили 460 окупантов, 29 артсистем и 37 дронов – Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 460 оккупантов, а также уничтожили 29 артиллерийских систем, 37 разведывательных беспилотников, 4 танка, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 265120 (+460) человек,
- танков – 4480 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 8663 (+14) ед,
- артиллерийских систем – 5611 (+29) ед,
- РСЗО – 741 (+2) ед,
- средств ПВО – 503 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4481 (+37),
- крылатых ракет – 1447 (+0) ед,
- кораблей / катеров - 19 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8149 (+47) ед,
- специальной техники – 847 (+6) ед.