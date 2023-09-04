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Ночная атака "Шахедами": ВСУ сбили 23 вражеских беспилотника

Ночная атака "Шахедами": ВСУ сбили 23 вражеских беспилотника
Фото: КГГА

В ночь на 4 сентября россияне запустили по Украине 32 беспилотника типа Shahed. Всего Силы обороны Украины уничтожили 23 "Шахеда".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Запускали беспилотники с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).

"Шахеды" атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", – говорится в сообщении.

Для уничтожения беспилотников применяли истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

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