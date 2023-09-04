Ночная атака "Шахедами": ВСУ сбили 23 вражеских беспилотника
В ночь на 4 сентября россияне запустили по Украине 32 беспилотника типа Shahed. Всего Силы обороны Украины уничтожили 23 "Шахеда".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Запускали беспилотники с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, РФ).
"Шахеды" атаковали Одесскую и Днепропетровскую области.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 23 вражеских ударных БпЛА", – говорится в сообщении.
Для уничтожения беспилотников применяли истребительную авиацию, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины.