Почему прогнозы об обвале добычи нефти и ВВП в России не оправдались

После введения санкций России прочили падение добычи нефти на 30%, ВВП – на 15%, а импорта – до 50%. Впрочем, ни один из этих прогнозов не оправдался. Сегодня россияне смеются над этими прогнозами примерно так же, как украинцы смеются над планами "взять Киев за три дня", сообщает Экономическая правда.

Западные санкции оказались слишком компромиссными. От части ограничений просто отказались, где-то не дожали и оставили кучу лазеек, а где-то агрессору дали время на адаптацию, отсрочив введение в действие санкций на год или даже два.

Как итог, вместо расплаты за военную агрессию, в 2022-м Россия получала сверхприбыли. Сейчас государство-спонсор терроризма продолжает зарабатывать не хуже чем до 24 февраля прошлого года.

Главная цель санкций – заставить Россию прекратить войну. Война – это большие деньги, а деньги уходят из торговли. Если удары по торговле не станут действительно разрушительными для Кремля, то вся нынешняя санкционная политика потребует глубоких изменений.

Хуже не стало

Торговля состоит из экспорта и импорта. Разница между ними – это торговое сальдо. Идея санкций состоит в том, чтобы ударить по торговым потокам агрессора – максимально снизить их экспорт и ограничить импорт.

Тогда Россия вроде бы не сможет финансировать войну, власти пожалеют о своих действиях в отношении Украины и будут вынуждены отступить. На практике влияние санкций на российскую торговлю значительно меньше, чем хотел западный мир.

Как Запад проигрывает России энергетические санкции

Начнем с экспорта. В 2022 году он не уменьшился, а даже вырос на 20%.

Дело в том, что Россия для начала большой войны выбрала лучшее для себя время – пик мировой инфляции. Это период, когда мировая промышленность восстанавливалась после коронавируса, а ключевые ставки центральных банков были низкими. Всем нужно было сырье и все имели на него деньги, поэтому цены на биржах росли.

Поэтому, когда Россия вторглась в Украину, на сырьевых рынках произошел шок. Биржи отреагировали ростом цен на нефть, газ, продовольствие и металлы. Боясь еще большего удорожания сырья, западные страны отложили введение санкций против РФ на 6-12 месяцев.

Так агрессор выиграл время. Весь 2022 год Москва провела, в буквальном смысле, купаясь в долларах – в прошлом году российский экспорт достиг 591 млрд долл., что является рекордным показателем за всю историю Российской Федерации.

К концу года мировая инфляция успокоилась и наконец-то заработало эмбарго на энергоносители. Российский экспорт начал сдуваться. За первую половину 2023 года экспорт из РФ упал до 206 млрд долл., по сравнению с 306 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. То есть, сразу на 30%.

Фактически Россия только вернулась к довоенному показателю. На такие же суммы агрессор экспортировал в 2019 и 2021 гг. Если смотреть только на цифры, санкции не сделали российскому экспорту хуже – они лишили его сверхприбылей и вернули в 2021 году.

Если посмотреть на качественные показатели, то РФ стала экспортировать больше нефти и меньше товаров с высокой добавленной стоимостью: фармацевтики, автомобилей, железнодорожного транспорта, мебели и т.д.

Впоследствии это отразится на конкурентоспособности российской экономики и сделает ее более зависимой от цен на сырье. То есть санкции ударили по будущему отдельных российских отраслей, но вообще не избавили от ее поступлений от торговли.

Цены на российскую нефть ограничивают, но не могут определить уровень. Что происходит?

А теперь к импорту. Он важен, ведь деньги россияне не только зарабатывают, но и на что-то тратят. От него также зависит высокотехнологичное производство, в том числе оружие. Импорт в РФ существенно упал после выхода западных брендов, которые в большинстве своем сами завозили свои товары.

Экономисты ожидали, что по итогам 2022 года падение импорта составит, по крайней мере, треть. Тогда больше иностранной валюты будет оставаться в стране, российский рубль укрепится, из-за чего федеральный бюджет будет терять налоговые поступления в национальной валюте. Вдобавок, промышленность будет тормозить из-за технологического эмбарго.

Прогноз оказался несколько ложным. Импорт в РФ в прошлом году упал всего на 13%. Для сравнения, во время кризисов 2009 и 2015 годов падение было втрое мощнее. В первой половине 2023 года импорт в РФ стабилизировался на уровне докризисного 2021 года.

Что касается импорта технологических компонентов, то санкции сработали получше. Если сравнивать июль 2023 и июль 2021-го, то поставка электрических машин и компонентов уменьшилась на 27%, вычислительных машин – на 13%, инструментов и аппаратов – на 46%, а транспортного оборудования – на 70%.

Вероятно, качество этих товаров тоже пострадало, ведь России пришлось покрывать утраченный импорт снабжением китайской продукции. Однако сколько в ней реально китайского, а сколько, ввезенного из других западных стран – определить невозможно.

При этом Россия не лишилась возможности производить новое технологическое вооружение, хотя теперь компоненты идут дольше и обходятся ей дороже.

Торговое сальдо РФ в первой половине 2023 года составило 57 млрд долл., что всего на 15% меньше аналогичного периода 2021 года. Поскольку Россия по-прежнему продает товаров больше, чем покупает, центробанк имеет возможность пополнять резервы.

В целом тенденция к уменьшению экспорта и росту импорта в российской экономике существует. Валюты в стране становится меньше, так что российский рубль девальвировал до 100 за доллар. Но Центробанк РФ может в любой момент воспользоваться накопленными резервами и стабилизировать курс, если сочтет это нужным.

Почему санкции не работают?

Одна из главных причин – санкции очень растянули по времени. 6-12 месяцев форы России хватило, чтобы подготовиться к эмбарго: найти новые рынки сбыта, наладить поставки компонентов, построить инфраструктуру и получить политическую поддержку в нейтральных странах.

Создается впечатление, что санкции вступают в силу только тогда, когда Россия находит какую-либо альтернативу для западного рынка. Даже если заменить полностью европейский рынок невозможно, альтернативные покупатели смягчают негативные последствия для РФ. Шок от резкого прекращения поставок не происходит, и санкции теряют свой смысл.

Только через год география российского экспорта нефти существенно изменилась. Российские нефтяные потоки успели перетечь в Индию, Китай и Турцию как раз до введения эмбарго в начале 2023 года. Так что добыча в России почти не сократилась, и она продолжает зарабатывать.

Смена рынков заставляет Россию делать большие скидки на свои товары, но это временно. Например, если в начале вторжения в Украину скидка на российскую нефть марки Urals составляла 30 долларов за баррель, то сейчас уже 16 долларов. Все идет к тому, что российские товары постепенно закрепятся в Азии и будут стоить дороже.

Уход западных компаний с рынка тоже не стал приговором для России. Во-первых, это сделали далеко не все компании. Часть из них продолжает наращивать импорт и насыщать опустевший российский рынок. Во-вторых, Россия смогла наладить импорт части важных товаров через третьи страны.

Как Европа наладила "серый импорт" для России через ее соседей

Бизнес-среда в РФ оказалась достаточно развитой, чтобы овладеть параллельным импортом. Это когда товар ввозится не напрямую, а через третьи страны. Имея склады в Казахстане и отлаженную логистику, можно ввозить в Россию и разрешенные, и запрещенные товары.

Сейчас это явление стало массовым. Многие российские логистические компании уже предоставляют эту услугу "под ключ". Это дороже, чем ввозить продукты напрямую, но эти схемы удерживают российскую индустрия на плаву. РФ может импортировать автомобильные запчасти, станки, специализированную химию, электронику и т.д.

Через ряд посредников в Россию попадают и электронные компоненты для оружия. И хотя западные страны запрещают их продавать России, микросхемы все равно находят свой путь на российские заводы, в частности, через Турцию, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и другие нейтральные страны.

Закрывают глаза на это и западные партнеры. Главный экономист Института международных финансов Робин Брукс заметил, что показатель немецкого экспорта в Кыргызстан вдвое выше, чем показатель киргизского импорта из Германии.

Вероятно, разница в этих показателях возникла из-за того, что часть товара направляется сразу в Россию. Еще часть попадает туда через киргизские посредники. Сама торговля Германии и Кыргызстана аномально выросла в десятки раз, и никто не видит в этом ничего подозрительного.

Не все российские продукты попали под санкции. Помимо чисто гражданских и продовольственных товаров, существует еще ряд исключений: платина, цветные металлы, алмазы, некоторые продукты из стали и т.п. Все это до сих пор покупают западные страны, в основном Евросоюза, повышая российский экспорт не менее 20 млрд дол.

Наконец, эмбарго на энергоносители остается достаточно компромиссным. Во-первых, в ЕС до сих пор идет российская нефть через одну ветвь трубопровода "Дружба". Во-вторых, продолжается импорт газа – и трубопроводного, и сжиженного. Снабжения последнего даже растут. В сочетании с пробелами в нефтяном эмбарго это дает еще десятки миллиардов долларов в казну агрессора.

Что будет дальше?

Санкции сейчас на том этапе, когда каждое последующее ограничение может ударить по России и западным странам. Но если оставить статус-кво, то выиграет от этого только Россия.

В последние месяцы давление против РФ не усиливают, поэтому у агрессора много времени на поиск новых рынков и способов обойти санкции. В результате российские доходы могут остаться на комфортном уровне для продолжения войны.

Что с этим делать? С начала войны Украинцы предлагают самые радикальные методы. К примеру, Всемирный Конгресс Украинцев настаивает на полном прекращении торговли с агрессором и отключении всех российских банков от SWIFT.

Через полтора года войны стало ясно, что полного торгового эмбарго против России не будет. В РФ гарантированно останется экспорт продовольствия, удобрений, доступ к азиатскому рынку и определенным технологическим и гражданским товарам.

Однако это не значит, что у агрессора не осталось слабых мест.

К примеру, российский экспорт газа очень зависит от Европы, и перестроить его полностью на Китай – дело многих лет. Козырь для существенного сокращения российской добычи газа, одного из крупнейших источников валюты, сейчас находится в руках западных стран. Также с российскими цветными металлами, платиной и алмазами, которые просто не способны поглотить азиатские страны.