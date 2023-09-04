Украинцы "проголосовали" за Лебиговича: сколько денег собрали для ВСУ
Известный украинский стример и блоггер Михаил Лебига объявил масштабный сбор. 3 сентября прошли "выборы" – сбор на ВСУ. Украинцы благодаря Лебиговичу задонатили на армию более 19 миллионов гривен, сообщает 24 Канал.
Стример Лебига, случайно ставший "президентом" в тектоке, передаст их в фонд "Повернись живим". "Выборы" по Лебиговичу длились до 20:00.
Благотворительные "выборы" для поддержки ВСУ прошли в семи городах Украины – Киеве, Днепре, Львове, Черновцах, Хмельницком, Луцке, а также Тернополе.
Поклонники стриммера в TikTok показали, как происходило "голосование". На импровизированные участки приходили люди, фотографировались с "бумажным Лебигой" и бросали деньги в ящик.
На утро 4 сентября сумма на банке Лебиговича рекордная. За считанные часы украинцы "проголосовали" на 19 миллионов гривен. Все деньги будут переданы в фонд "Вернись живым". Однако сумма может еще увеличиться, ведь люди продолжают сбрасывать деньги.
Интересно, что соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что в приложении банка можно купить уникальный скин для виртуальной карты с изображением Лебиговича.
Чтобы получить скин, нужно было задонатить на банку 100 гривен, которые затем передадут в фонд "Вернись живым".
Кто такой Миша Лебига
- Михаил Лебига – это украинский стример, собравший около 8 миллионов на ВСУ во время благотворительного стрима. У себя на канале он смотрит украинское шоу.
- Однажды Лебига в эфире просматривал дебаты Ющенко и Януковича, во время которого фаны и придумали ему прозвище Лебигович (сочетание Лебига и Янукович) и начали шутить о выборах.
- По этой теме начали создавать мемы, где Лебига называют кандидатом в президенты. Отмечают, что он выдвиженец то ли от "Партии Лебигонов", то ли от партии "Слуги калорий".
- Но этот мэм вышел из-под контроля. Все продолжилось не только шутками в соцсетях, но и фото с Лебиговичем, наклейками.