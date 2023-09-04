В G7 отметили прогресс по е-декларированию: важно избежать лазейок

Послы стран Группы семи (G7) приветствовали прогресс в восстановлении декларирования состояния должностных лиц и депутатов в Украине, сообщает Европейская правда.

Послы также отметили важность избежания лазеек по обнародованию информации.

"Послы G7 приветствуют прогресс в восстановлении декларирования активов для государственных должностных лиц. Для обеспечения прозрачности и подотчетности, мы отмечаем важность избежания лазеек для арендованных активов и важность ограничить количество исключений, связанных с безопасностью, в частности по обнародованию информации, только к случаям тех, кто непосредственно участвует в защите" , – говорится в сообщении послов в Twitter.

Напомним, Верховная рада в конце июля поддержала в первом чтении законопроект о восстановлении электронного декларирования, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС. Среди этих законов в том числе и восстановление е-декларирования.