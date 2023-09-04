В Киеве снова сообщили о "заминировании" всех школ

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей столицы утром 4 сентября, сообщает Украинская правда.

"Столичная полиция снова получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей Киева. Сотрудники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры" , – сообщили в КГВА.

Городские власти отметили, что решение об эвакуации детей и учителей будет принимать администрация учебных заведений и полиция.

1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ, но после проверки эта информация не подтвердилась.