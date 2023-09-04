На прошлой неделе ВСУ освободили 3 кв. км под Бахмутом – Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские войска на прошлой неделе освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении и продолжают наступление в районе Новоданиловки - Новопрокоповки, сообщает Украинская правда.

Заместитель министра отметила, что бои идут на южном и северном флангах города Бахмут: "На прошлой неделе было очень горячо в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки" .

По ее словам, в течение прошлой недели там было освобождено 3 кв. км территории.

Всего с начала наступления украинских войск на Бахмутском направлении освобождено уже 47 кв. км.

Кроме того, силы обороны имеют успехи на южном фронте.

Продолжаются наступательные действия украинских войск на Мелитопольском направлении.

По словам Маляр, за последние несколько дней в ходе ведения наступления были успехи в районе Новоданиловка - Новопрокоповка, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.