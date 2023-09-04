Британська розвідка: Як РФ застосовує атаки хакерів проти ЗСУ

Разведка Великобритании заявила, что Россия продолжает использовать кибернетические возможности для поддержки вторжения в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 4 сентября.

В ведомстве напомнили, что 31 августа 2023 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) вместе с международными партнерами опубликовал отчет о кампании вредоносного программного обеспечения, направленной на мобильные устройства Android, используемые украинскими военными.

Вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel использовалось российской группой киберугроз, известной как Sandworm. Ранее NCSC связывал Sandworm с Главным центром специальных технологий Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ к скомпрометированным Android-устройствам, а также сбор и извлечение данных с них. Это включает в себя нацеленность на приложения, используемые украинскими военными.