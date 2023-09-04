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Резников официально подал заявление об отставке

Резников официально подал заявление об отставке
Фото: Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке с должности главе Верховной рады Руслану Стефанчуку.

Об этом Резников сообщил в Facebook.

"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - отметил Резников.

Он также опубликовал фото написанного заявления.

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Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил отправить Резникова в отставку. Новым министром обороны станет Рустем Умером, который возглавляет Фонд госимущества.

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