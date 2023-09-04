Резников официально подал заявление об отставке
Министр обороны Алексей Резников подал заявление об отставке с должности главе Верховной рады Руслану Стефанчуку.
Об этом Резников сообщил в Facebook.
"Во исполнение решения Президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную Раду Украины заявление об отставке. К отчету готов", - отметил Резников.
Он также опубликовал фото написанного заявления.
Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что решил отправить Резникова в отставку. Новым министром обороны станет Рустем Умером, который возглавляет Фонд госимущества.