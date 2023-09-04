В июле зарегистрировали рекордное количество новых ФЛП

С начала большой войны свою работу прекратили 290 910 ФЛП, однако количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет "довоенные" рекорды, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатабот".

Отмечается, по состоянию на начало осени 2023 года в Украине работают 2 052 326 ФЛП.

Так, например, в июне было зарегистрировано 31 477 ФЛП - рекордное количество за последние три года. В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых дел.

Однако в среднем сейчас закрывается около 17 тысяч дел в месяц.

Всего с апреля 2022 года по сентябрь 2023 наибольшая разница между открытием и закрытием новых ФЛП зафиксирована в прифронтовых регионах и тех, где велись или ведутся боевые действия. Так:

Донецкая область потеряла 8.2 тысячи предпринимателей;

Харьковская - 7,1 тысячи;

Херсонская - 4,5 тысячи;

Луганская - 3,7 тысячи;

Запорожская - более чем 2 тысячи ФЛП.