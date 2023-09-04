"єРобота": сколько украинцев получили гранты на развитие бизнеса
За более чем год действия правительственной грантовой программы єРобота (стартовала в июле 2022 года) государство инвестировало в развитие малого и среднего бизнеса 4,7 млрд грн. Об этом заявили в Минэкономики, сообщает Новое время.
Государственные гранты на развитие бизнеса получили 7 тысяч украинцев.
"Правительственная грантовая программа єРобота, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса, работает уже более года и за это время 7 000 предпринимателей получили гранты на открытие или расширение своего дела. В целом государство инвестировало в развитие предпринимательства через гранты уже 4,7 млрд грн", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
Она отметила, что это инвестиции в открытие новых компаний, благодаря чему появилось более 20 тысяч новых рабочих мест для украинцев.
Всего с начала запуска проекта єРобота:
— по программе "Власна справа" — выдано 6328 микрогрантов на 1,5 млрд грн;
— на развитие перерабатывающих предприятий — выдано 485 грантов на 2,8 млрд грн;
— на садоводство и развитие тепличного хозяйства — выдано 110 грантов на 428 млн грн.
На что и сколько дают денег в рамках программы "єРобота"
Грантовая программа "Власна справа" воплощается Министерством экономики и Государственным центром занятости в рамках правительственной программы "єРобота". По программе Власна справа украинцы могут получить финансовую поддержку от государства в виде микрогранта (от 50 до 250 тысяч гривен).
В рамках программы "єРобота" можно получить грант трех видов:
— на развитие или создание собственного бизнеса;
— на перерабатывающие предприятия;
— для создания или развития собственной теплицы или сада.
Деньги можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещений. Обязательное условие предоставления средств — создание 1−2 рабочих мест.