Бундестаг: Шольц – единственный, кто блокирует предоставление Taurus Украине

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в Twitter.

"На данный момент" он не хочет поставлять Taurus. "В данный момент", однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно" , – написала Штрак-Циммерман.

Ранее сообщалось, что правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься "целый год".