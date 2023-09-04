Россияне планируют открыть в Китае рестораны "Вкусно и точка"

Российский бренд-преемник McDonald's - "Вкусно - и точка" - собрался открыть заведение в китайском городе Хэйхэ, который расположен на берегу Амура напротив российского Благовещенска, сообщает Экономическая правда.

Владелец российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" Александр Говор заявил российскому пропагандистскому агентству "ТАСС", что в компанию поступил запрос из китайского Хэйхэ.

"Вкусно - и точка" попросила McDonald's разрешить открыть рестораны в Китае.

Отмечается, что по условию договора о покупке ресторанов в России российская сеть не имеет права открывать заведения в тех странах, где работает McDonald's. По словам Говора, запрос поступил из Хэйхэ: "логистика не дотягивает до этих регионов, у китайцев там нет McDonald's".

"Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Беларуси или в той же Абхазии" , - утверждает владелец "Вкусно и точка".

Он также утверждает, что в компанию обратились из ряда других стран относительно возможности открытия в них ресторанов "Вкусно и точка".

Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно – и точка", 12 июня 2022 года первые рестораны приступили к работе.﻿﻿

В мае 2022 года McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.