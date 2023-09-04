Разведка: По аэродромам Энгельс и Дягилево били беспилотники "Стриж"

В украинской военной разведке признали, что удары по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс" в декабре 2022 года наносились беспилотниками Ту-141 "Стриж". Об этом рассказали в фильме Главного управления разведки "Сбитые летчики России", сообщает Лига.net.

Разведчики заявили, что "Дягилево" и "Энгельс" были атакованы "Стрижами", которые были начинены взрывчаткой.

На первом аэродроме были повреждены стратегический бомбардировщик Ту-95МС и бомбардировщик дальней авиации Ту-22М3.

В Энгельсе же повреждения получили два Ту-95МС.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, Силы обороны не могут охотиться за данными ракетоносителями в воздухе, так как они запускают ракеты по Украине с расстояния в 1000 км и больше.

Ту-141 "Стриж" был разработан в 1970-х годах и производился на Харьковском авиазаводе. Этот крупный беспилотник (длина – 14,3 метра, размах крыльев – 3,88 м) способен развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.

Главред Defense Express Олег Катков рассказывал, что они устарели по своему основному назначению, ведению разведки. Например, для записи кадров он использовал пленку, которую потом должны были проявлять разведчики. Сколько таких БпЛА есть у Украины – точно неизвестно.