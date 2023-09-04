МИД: российские "Шахеды" взорвались на территории государства НАТО

Во время ночной атаки на украинские порты на Дунае российские "Шахеды" упали на территории Румынии.﻿ Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на данные Госпогранслужбы, сообщает Европейская правда.

"По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии" , – заявил спикер.

Олег Николенко также опубликовал фото взрыва с румынской стороны Дуная, снятое украинскими пограничниками вблизи Измаила.

"Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только для безопасности Украины, но и для безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО" , – подчеркнул он.

В связи с этим Олег Николенко призвал союзников Украины ускорить предоставление дополнительных систем противоракетной и противовоздушной обороны и боевой авиации, чтобы усилить защиту и украинской инфраструктуры, и приграничной территории государств-соседей.

Обновлено. В Минобороны Румынии опровергли﻿ заявление о падении беспилотников на своей территории.