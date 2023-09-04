Минобороны разрешило использовать в ВСУ дрон с искусственным интеллектом

Дрон SAKER SCOUT с искусственным интеллектом Минобороны допустил к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины, сообщает Укринформ.

В Минобороны сообщили, что программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет ВСУ эффективнее сражаться с врагом.

В частности, система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной), немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы.

В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в том числе с помощью флагманского дрона.

Дальность полета – до 10 км, может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью, может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ.

Фото: Минобороны

Дрон интегрируется во все существующие в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".

В Минобороны сообщили, что процедура допуска к эксплуатации дрона была максимально быстрой.