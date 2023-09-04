У США испытывают новый сверхзвуковой пассажирский самолет

Новый сверхзвуковой самолет XB-1 компании Boom Technology прошел очередные этапы испытаний перед первым полетом, сообщает Лига.net.

Самолет выполнил широкий комплекс наземных испытаний в Мохаве, Калифорния. Он был перевезен из ангара в штате Колорадо в авиационно-космический порт Мохаве, где проходит "такси-тестирование". Самолет XB-1 разработан для полетов со скоростью 2,2 Маха, что вдвое больше скорости звука. Первый полет запланирован в области воздушного пространства Мохаве, где в 1947 году Чак Егер первым преодолел звуковой барьер.

XB-1 получил экспериментальный сертификат лётной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). XB-1 является промежуточным шагом к реализации более амбициозного проекта – коммерческого авиалайнера под названием Overture, который должен сделать сверхзвуковые полеты мейнстримом. Если все испытания XB-1 будут успешными, Overture может быть запущен в 2026 году.

Overture будет преемником легендарного Concorde, снятого с эксплуатации в 2003 году из-за роста операционных расходов и падения продаж билетов. Overture имеет крейсерскую скорость 1,7 Маха и сможет перевозить от 64 до 80 пассажиров.

Этот самолет может сократить время перелета между Нью-Йорком и Римом на 3 часа, между Сан-Франциско и Сеулом – на 4 часа. Overture также будет работать на экологически чистом авиационном топливе.