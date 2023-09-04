В Румынии опровергают падение российских беспилотников на своей территории

В Министерстве обороны Румынии отрицали информацию украинской стороны о падении российских ударных дронов с румынской стороны Дуная во время ночной атаки 4 сентября, сообщает Европейская правда.

Румынское оборонное ведомство "категорически отрицает" падение российских беспилотников на территории Румынии.

"Ответственные структуры Министерства национальной обороны в реальном времени мониторили ситуацию в связи с атакой российских беспилотников, и минувшей ночью, и в субботу и воскресенье, против инфраструктуры у украинских портов на Дунае. Ни в одном из эпизодов использованные РФ ударные средства не составляли прямой военной угрозы национальной территории или территориальным водам Румынии" , – говорится в заявлении.

Одновременно министерство подчеркнуло, что считает эти атаки РФ неоправданными и противоречащими международному гуманитарному праву.

Минобороны добавляет, что применяет меры повышенной бдительности на суше, в море и в воздухе и "вносит свой вклад в усиление обороны и сдерживание на восточном фланге в соответствии с национальными планами и планами в рамках НАТО".

Ранее в МИД Украины со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что во время ночной атаки на украинские порты на Дунае российские "Шахеды" упали на территории Румынии и добавили фото взрыва с другой стороны Дуная.