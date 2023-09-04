Прокуратура судится с ПриватБанком за земли в "Буковеле"

В Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области рассматриваются два дела по иску прокуратуры относительно возвращения и государственную собственность земельных участков в "Буковеле", сообщает Экономическая правда.

"7 сентября в Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области состоится очередная попытка забрать через суд у государственного Приватбанка участки в Буковеле, которые, по утверждениям прокуратуры, выбыли из собственности государства более 20 лет назад" , - говорится в сообщении банка.

Всего в Яремчанском горсуде рассматриваются два дела по иску областной прокуратуры - к Поляницкому сельскому совету Надворнянского района, физическим лицам и ПриватБанку, третьим лицам ООО "Звезда Буковеля" и НБУ по возврату земельных участков в с. Поляница, принадлежащих Приватбанку, в государственную собственность в лице Государственного агентства лесных ресурсов.

По словам юристов ПриватБанка, "сложилась парадоксальная ситуация", когда представители государственной власти по истечении более чем 20 лет, пытаются защитить интересы государства, лишив государственный банк права собственности не только на землю, но и на имущество, которые были приобретены им законным способом на основании.

"Это дело может привести к потере права собственности банка на объекты курортного комплекса "Буковель", что нанесет значительный ущерб государству в лице государственного банка" , - рассказали в Приватбанке.

"Буковель" - один из крупнейших горнолыжных курортов восточной Европы, расположенный в Украине в Карпатах на территории села Поляница.

В декабре 2016 в результате национализации ПриватБанка часть курорта "Буковель" перешла в собственность государства. В октябре 2018 государственная доля была выставлена на продажу.

Другая часть "Буковеля", согласно данным реестров, принадлежат лицам, связанным с бывшим партнером Игоря Коломойского - Игорем Палицей. Так, через учредителей ООО "Буковель" значатся Оксана Палица. Среди конечных бенефициаров - Оксана и Захар Палицы.