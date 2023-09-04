В Китае рассказали, почему Си Цзиньпина не будет на саммите G20

Лидер Китая Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите G20, в то же время китайскую делегацию возглавит премьер-министр Ли Цян. Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает Укринформ.

"По приглашению правительства Республики Индия премьер-министр Китая Ли Цян примет участие в 18-м саммите стран "Большой двадцатки", который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября" , - сказала Мао.

Отвечая на вопрос, почему Си не поедет в Индию, дипломат отметила, что G20 является главным форумом по международному экономическому сотрудничеству, поэтому присутствие на нем главы правительства, управляющего экономикой страны, вполне логично.