Польша начала выдворять укранцев, переправлявших мигрантов в ЕС – СМИ

Польша уже передает Украине некоторых мужчин, незаконно уехавших из страны. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, сообщает Европейская правда.

Для того чтобы вернуть таких людей в страну, Украина должна издать международный обвинительный акт против каждого из них.

"Если мы останавливаем такого иностранца, например, за обычную проверку на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции – ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой из Украины, потому что там есть данные Интерпола. Мы задерживаем такое лицо и сообщаем прокуратуру. Польский суд решает, будет ли она экстрадирована" , – рассказал инспектор Мариуш Царко, спикер Главной комендатуры полиции.

Согласно информации, полученной Rzeczpospolita от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже высылает граждан страны, участвующих в переправке нелегальных иммигрантов в Европу.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия недавно предположил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, незаконно выехавших из Украины, спасаясь от мобилизации.

Согласно данным Пограничной службы Польши, подготовленным для Rzeczpospolita, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехало почти 2,8 миллиона украинцев.

"Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но если вычесть выезды от въездов, то в Польше остается около 80 000 украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно" , – отмечает лейтенант Анна Михальская, пресс-секретарь Пограничной службы.