Россияне начали запускать "Кинжалы" еще с одного типа самолетов - СМИ

Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе войны против Украины. Об этом пишет российское информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на источник в военном ведомстве, сообщает Зеркало недели.

Когда и при каких обстоятельствах российские войска впервые запустили по Украине "Кинжал" с борта Су-34 – не сообщается.

Важен сам факт того, что россияне нашли в своем авиапарке еще одну машину, которую могут задействовать для ударов по Украине гиперзвуковой ракетой Х-47М2. "Кинжал" является очень тяжелой целью для украинской ПВО, поскольку летит с огромной скоростью, которая в десять раз превышает скорость звука. Кроме того, он может активно маневрировать. Эта ракета с высокой вероятностью может поразить цель в любой точке Украины. В том числе – и ядерным зарядом.

Широкому применению этого смертоносного оружия мешает прежде всего его высокая стоимость – порядка 10 млн долларов за ракету.

Однако эксперты отмечают, что и носители "Кинжалов" у России в дефиците. Дефицит этот стал еще более ощутим после атаки украинских беспилотников на военный аэродром "Сольцы" Новгородской области. Тогда Украина впервые полностью уничтожила сверхзвуковой бомбардировщик РФ, который может быть носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал".

Еще одним носителем "Кинжалов" является модернизированный специально для этой цели истребитель МиГ-31К. Теперь, как вытекает из сообщения ТАСС, в этом качестве россияне задействовали и более современный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Интересно, что ранее он не рассматривался как возможный носитель "Кинжалов". На эту роль прочили новейшую разработку россиян - многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Однако пока эта машина не стала достаточно массовой в рядах ВКС РФ.

Задача быстро найти ему приемлемую замену, очевидно, была для россиян весьма актуальной. Как поведал ТАСС представитель Минобороны РФ, первый экипаж Су-34, который успешно применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе вторжения, был представлен к госнаградам.