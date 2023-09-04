В Украине открыли доступ к реестру коррупционеров

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) открыло публичный доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сообщает Лига.Финансы.

Реестр был закрыт с начала полномасштабного вторжения России.

Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и т.д., объясняют в НАПК.

Восстановив доступ к Реестру, НАПК учло аспекты безопасности. Нацагентство, по рекомендации Минобороны, в некоторых случаях, не будет раскрывать сведения о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

Всего в реестре более 46 000 записей, из них более 15 000 – по криминальным правонарушениям.

Посмотреть Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, можно тут.

"Открытые данные – это мощный инструмент антикоррупции. Открытие данных реестра лиц свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций чиновников" , – прокомментировал председатель НАПК Александр Новиков.

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который возобновляет электронное декларирование чиновников, приостановленное в связи с введением военного положения. Законопроект должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным Реестра деклараций.