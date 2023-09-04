Резников: В РФ нет такого ядерного оружия, которое уничтожило бы Украину

Нет ядерного оружия, которое уничтожит такую территориально большую страну, как Украина. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"Не существует ядерного оружия, которое уничтожит такую большую страну, у нас большая территория. Еще вопрос, в каком она у них состоянии. В 1998 году россияне делали последнее испытание ядерного оружия в Казахстане на полигоне" , - отметил он.

Резников подчеркнул, что ни одна ядерная бомба не справится сопротивление украинцев.

"Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население - Харьковщина, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют, потому что россияне – враги, им никто не простит, им никто не подарит" , - подчеркнул министр обороны.