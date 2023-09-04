"Жду мемы": Шольц обнародовал фото с повязкой на глазу

Канцлер Германии Олаф Шольц разместил в Twitter свою фотографию с повязкой на глазу после того, как упал и травмировался во время пробежки в субботу, сообщает Европейская правда.

В сообщении канцлера легко считывается самоирония, и он отмечает, что уже ожидает мемы на основе такого его образа.

"Когда с тобой случилось что-то плохое... Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть!" , - заверил Шольц.

Wer den Schaden шляпу…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Ранее пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице, подтвердив предварительные сообщения немецких СМИ. В связи с этим Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.