"Жду мемы": Шольц обнародовал фото с повязкой на глазу
Канцлер Германии Олаф Шольц разместил в Twitter свою фотографию с повязкой на глазу после того, как упал и травмировался во время пробежки в субботу, сообщает Европейская правда.
В сообщении канцлера легко считывается самоирония, и он отмечает, что уже ожидает мемы на основе такого его образа.
"Когда с тобой случилось что-то плохое... Не могу дождаться, чтобы увидеть мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядит хуже, чем есть!", - заверил Шольц.
Ранее пресс-секретарь Шольца заявила, что 65-летний канцлер упал во время пробежки и получил синяки на лице, подтвердив предварительные сообщения немецких СМИ. В связи с этим Шольц отменил запланированное на воскресенье предвыборное выступление в южно-центральной земле Гессен.