В Москве сообщили о "заминировании" школ и торговых центров – росСМИ
Школы и торговые центры российской столицы получили массовые сообщения о "заминировании", оперативные службы РФ проводят выборочную проверку объектов. Об этом пишет российское информагентство "РИА Новости", сообщает Укринформ.
"Школы и торговые центры Москвы получили сообщение о "минировании", предварительно из Украины, эвакуация не проводится", - рассказали информагентству в экстренных службах.
Однако, как уточняется, российские оперативные службы "проводят выборочную проверку объектов".
Ранее сообщалось, что утром 4 сентября в киевскую полицию поступило сообщение о "заминировании" всех средних школ и колледжей Киева. Работники полиции, подразделения ГСЧС принимают необходимые меры, о возможной эвакуации будет сообщено дополнительно.