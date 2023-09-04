Эрдоган встретился с Путиным: обсудят "зерновую сделку" и войну

Российский диктатор Владимир Путин встретился в России с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. На встрече планируют обсудить войну с Украиной и зерновую сделку, сообщает Украинская правда.

"Не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что вы намерены поднять вопрос о зерновом соглашении. Мы открыты для переговоров по этому вопросу" , – заявил Путин.

Эрдоган прибыл в Сочи, чтобы провести встречу с Путиным.

Во время выступления Эрдоган отметил, что Турция и Россия находятся в совершенно другом периоде отношений:

"Особенно в такой период, когда война между Россией и Украиной достигла апогея, тот факт, что Вы сделали это приглашение, сделал меня и мою делегацию счастливыми".

Эрдоган подтвердил, что во время встречи они рассмотрят вопрос зернового коридора:

"Я считаю, что месседж, который будет передан миру на пресс-конференции после нашей встречи, будет очень важным, особенно шаг навстречу слаборазвитым африканским странам".