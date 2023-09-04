В ГПСУ сообщили детали падения беспилотников на территории Румынии

Два российских дрона-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии во время массированной атаки оккупантов в ночь на 4 сентября. Об этом в заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Лига.net.

"Сегодня ночью во время массированной атаки России ударными дронами российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это произошло в районе Измаильского порта. Пограничные наряды, которые несли службу на том направлении, фиксировали детонацию двух вражеских БПЛА на румынской стороне" , – сообщил он.

Украинские пограничники по определенным каналам связи информировали румынских коллег о фиксации двух детонирований российских дронов на территории Румынии, отметил Демченко.

"Также предложено предоставить возможную информацию относительно данных случаев. В настоящее время ответ от румынской стороны еще не поступал" , – сказал он.

Утром представитель МИД сообщил﻿, что ночью 4 сентября в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 "упали и сдетонировали на территории Румынии".

Румынское Министерство обороны заявило﻿, что взрывы "не составляли никакой прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии".